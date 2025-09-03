شبکه ورزش در چارچوب هفتمین روز از برگزاری مسابقات یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز دیدار بین تیم انگلیس و مونته نگرو و لیتوانی و سوئد، را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیدار تیم‌های انگلیس و مونته نگرو در ساعت ۱۴ و رقابت بین دو تیم لیتوانی و سوئد در ساعت ۱۷ از جمله دیدار‌هایی است که با گزارشگری ابوذر مارکولایی در برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده برای علاقمندان به این ورزش پوشش داده می‌شود.

یوروبسکت ۲۰۲۵ چهل‌ودومین دوره از رقابت‌های قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بین‌المللی که هر چهار سال یک‌بار فیبا اروپا برگزار می‌کند. مانند سه دوره گذشته، این رقابت‌ها نیز به‌صورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.