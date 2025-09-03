به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: دو میلیون و ۳۳ هزار و ۵۱۰ قطعه جوجه‌ریزی تا ۱۱ شهریور ماه امسال در استان انجام شد که این میزان ۵۱.۲ درصد در مقایسه با پارسال افزایش یافته است.

محمدرضا اصغری، با بیان اینکه گوشت مرغ‌های تولیدی حاصل از این جوجه‌ریزی تا آبان ماه به کشتارگاه‌ها ارسال خواهدشد، افزود: امسال با توجه به گرمای تابستانی، برخی از واحد‌های مرغداری تمایل زیادی به جوجه‌ریزی نداشتند، اما در شهریور ماه در مقایسه با پارسال، جوجه ریزی ۱۱۶.۴ درصد نسبت به سهمیه ابلاغی افزیش یافته است.

اصغری، با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان اظهارکرد: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته است و در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.

وی گفت: همچنین در این استان ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت دو میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: علاوه بر واحد‌های مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزارقطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یکهزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۳ واحد کشتارگاه طیور در استان فعالیت می‌کنند.

آذربایجان‌غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره تولید یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است که تولیدات این واحد‌ها علاوه بر تأمین مصرف داخل استان به استان‌های همجوار نیز حمل می‌شود.