رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت مانیا آذران آتی خبر داد و گفت: این پرونده با ۱۰۲ شاکی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با پیگیری ویژه دادستان سرخرود و تلاش قاضی پرونده، کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت مانیا آذران آتی صادر شد.

وی افزود: پرونده ۱۱ جلدی مذکور با ۱۰۲ شاکی از جمله پرونده‌های مهم حوزه قضایی سرخرود بوده و رسیدگی به آن مود توجه ویژه قرار داشته است.

پوریانی ادامه داد: در این راستا برای ۱۲ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق شناسایی ۷ قطعه از املاک بخش سرخرود به مساحت بیش از ۱۰ هکتار نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: متهمین با شناسایی املاکی که مالکین این زمین‌ها بومی منطقه نبوده و مدت زیادی به املاک خود مراجعه نکرده بودند، نسبت به جعل مبایعه نامه و فروش املاک مذکور اقدام می‌کردند.

پوریانی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و انجام استعلامات لازم و همچنین اخذ نظریه کارشناسی با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده جهت طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.