رئیس دانشگاه پیامنور کشور گفت:برخی رشتههای دانشگاه پیامنور از دفترچه انتخاب رشته متقاضیان ورود به دانشگاه برای سالتحصیلی جدید، حذف شده بود که اصلاحیه آن امروز ۱۲ شهریور، منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدهادی امینناجی، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات دانشگاه پیامنور مرکز همدان، از انتشار اصلاحیه پذیرش دانشگاه پیامنور خبر داد و بیان کرد: که این اصلاحیه از امروز در سایت سازمان سنجش در دسترس داوطلبان قرار میگیرد.
وی با توصیه به داوطلبان برای انتخاب رشته در روزهای ابتدایی، گفت: توصیه میکنیم انتخاب رشته خود را موکول به روز پایانی نکنند. زمان انتخاب رشته از ۱۱ تا ۱۵ شهریور است.
رئیس دانشگاه پیامنور درباره پذیرش بدون آزمون، افزود: داوطلبانی که کنکور سراسری ندادند، میتوانند از فرصت پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیامنور بهرهمند شوند. سامانههای مختلف تبلیغاتی برای اطلاعرسانی به عموم مردم آغاز به کار کردهاند.
وی با اشاره به امکانات انتخاب محل آزمون و دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد، گفت: مخاطبانی که دانشگاه پیام نور را انتخاب میکنند، میتوانند حق انتخاب محل آزمون و محل دفاع کارشناسی ارشد خود را داشته باشند. همچنین تفاوت مبالغ پرداختی این دانشگاه با سایر مراکز آموزشی در سامانههای ما قابل مشاهده است.
امینناجی تاکید کرد: پذیرش دانشگاه پیام نور صرفاً از طریق سازمان سنجش انجام میشود و سایر سامانهها مردود و غیرقابل توجه هستند.
رئیس دانشگاه پیامنور کشور همچنین به برنامههای فرهنگی سالتحصیلی پیشرو اشاره کرد و گفت: توجه به هویت ملی، گرامیداشت یاد شهدا و برگزاری جشنوارههای فرهنگی در دستور کار ما قرار دارد. در سالتحصیلی گذشته بیش از ۲۰۰ شهید گرامی داشته شد و بیش از چهار نفر از همکاران و دانشجویان ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهید شدند که برنامهریزی برای برگزاری گرامیداشت این شهدا در حال انجام است.
وی با اشاره به گردهمایی رؤسای استانی دانشگاه پیامنور در استان اصفهان، اظهار داشت: این گردهمایی با هدف تقویت هویت ملی و وحدت ملی برگزار میشود.
امینناجی بیان کرد: همچنین توجه جدی به فناوری، مراکز رشد و پردیسهای علم و فناوری در دستور کار دانشگاه است.
رئیس دانشگاه پیامنور کشور به ظرفیتهای استان همدان اشاره کرد و گفت: در نشست رؤسای دانشگاهها که به میزبانی دانشگاه بوعلی برگزار میشود، با توجه به پتانسیلهای استان همدان، توجه به گردشگری و آموزش عالی مورد تاکید قرار دارد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان هم گفت: ثبتنام رشتههای کارشناسی سراسری و بدون آزمون دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شهرهای همدان، بهار، اسدآباد، تویسرکان، ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن و فامنین آغاز شده است. همچنین ثبتنام دورههای کارشناسی ارشد در همدان، ملایر، کبودرآهنگ، بهار و نهاوند از تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با انتخاب رشته دانشجویان متقاضی انجام میشود.
صفیالله صفایی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه، گفت: هماکنون بیش از ۱۰ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و ۱۱ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیامنور استان همدان مشغول به تحصیل هستند.
وی با تاکید بر انعطافپذیری دانشگاه پیام نور برای دانشجویان، افزود: دانشگاه با ارائه مدرک معتبر وزارت علوم و امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور، شرایطی مناسب برای تحصیل همزمان با کار، انتخاب محل آزمون پایانترم و شرکت در کلاسها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری فراهم کرده است.
صفایی به دیگر مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: دانشجویان میتوانند از وام تحصیلی دو درصدی، پرداخت شهریه به صورت اقساط، بهرهگیری از استادان مجرب، دسترسی به کتابخانهها و آزمایشگاههای مجهز و محیط علمی دلنشین بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان همچنین افزود: دانشجویان امکان شرکت در برنامههای علمی، فرهنگی و تفریحی، همایشها، اردوهای زیارتی و کانونهای دانشجویی را دارند و میتوانند مهارتهای لازم برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا را کسب کنند.