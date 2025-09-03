پخش زنده
مدیرکل کتابخانههای استان فارس از تکمیل طرح کتابخانه شهر نورآباد ممسنی پس از ۲ سال توقف خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسین فیروزی با سفر به شهرستان ممسنی از آخرین وضعیت طرح کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری شهر نورآباد دیدن کرد و گفت: ساخت این کتابخانه از سال ۱۳۹۸ در زیربنای ۶۰۰ مترمربع و در دو طبقه آغاز شده و اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مجری ساخت آن است.
وی افزود: به علت مشکلات در پرداخت هزینهها به پیمانکار، ساخت کتابخانه بیش از دو سال متوقف شده بود. این مشکلات از اردیبهشت امسال برطرف شد و با تأمین اعتبار و پرداختهای جدید به پیمانکار، روند ساخت با سرعت ادامه یافته است.
مدیرکل کتابخانههای استان فارس بیان کرد: طرح کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری در مرحله ۶۵ درصدی پیشرفت فیزیکی قرار دارد و با تأمین اعتبارهای جدید توسط فرمانداری ممسنی و وعدههای مسئولان، امید است تا پایان سال جاری ساخت کتابخانه تکمیل و برای تجهیز و بهرهبرداری در اختیار اداره کل کتابخانههای فارس قرار گیرد.
فیروزی تأکید کرد: این کتابخانه تنها کتابخانه شهر نورآباد در مرکز شهرستان ممسنی است و با طراحی و تجهیز آن، نسل جدید کتابخانههای عمومی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای استان فارس افزود: اعتبارات مصوب تکمیل طرح کتابخانه استاد شهید مطهری در سال جاری و سال گذشته در مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.