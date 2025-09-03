پخش زنده
مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان از ساخت روبات رسوبزدا در این شرکت خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور برای رسوبزدایی داخل لولههای سیلندرگیر با همکاری یک شرکت دانشبنیان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علمدار بابایی با بیان اینکه با تلاش متخصصان مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز پارسیان و همکاری شرکتهای دانشبنیان، روبات رسوبزدا طراحی، ساخته و استفاده شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح مراحل نهایی خود را طی کرده و به مرحله موفقیتآمیز اجرا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط ویژه محیطی و ضرورت بهرهگیری از تجهیزات مقاوم، طراحی و ساخت روبات رسوبزدا در دستور کار قرار گرفت، افزود: از همین رو طراحی و ساخت تجهیزات لازم از جمله انتخاب نوع بدنه، فشار آب، سیستمهای برقی و مکانیکی، سیستم ضدانفجار، سیستم کنترل و نصب سیستم نظارتی روی روبات انجام شد.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان با اشاره به اینکه برای اطمینان از کارایی، محیطی شبیهسازیشده با شرایط داخلی لولههای سیلندر، مشابه قطر لوله و نوع رسوبات و احتمال حضور گازها بازسازی و روبات در این شرایط آزمایش شد، تصریح کرد: این روبات توانست در آزمونهای فشار و دمای بالا عملکرد موفقی نشان دهد و پس از عبور از مراحل آزمایشی، آماده اجرای عملیات اصلی شد.
بابایی درباره نحوه عملیات اجرایی روبات رسوبزدا بیان کرد: کارشناسان روبات را داخل لوله مستقر کردند و با اتصال کابلها، امکان حرکت و اجرای عملیات تراشیدن و خرد کردن رسوبات فراهم شد. این فرآیند بدون نیاز به حضور نیروی انسانی در محیطهای پرخطر انجام گرفت.
وی با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: استفاده از روبات رسوبزا سبب افزایش دقت و سرعت عملیات، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری، جلوگیری از تأخیر در برنامههای تولیدی و ارتقای ایمنی میشود، همچنین این اقدام مانع خوردگی تجهیزات و نوآوری در صنعت گاز میشود.