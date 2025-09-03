به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با واگذاری غلط کارخانجات نساجی مازندران به بخش خصوصی در دهه‌های گذشته متاسفانه دو کارخانه بزرگ نساجی تبرستان یاهمان نساجی شماره ۲ و گونی بافی قائم شهر تعطیل شد.

ناتوانی سرمایه گذاربخش خصوصی در انجام تعهداتش باعث شد تا کارخانه نساجی شماره ۳ تنها مجموعه باقیمانده از صنعت نساجی مازندران هم در آستانه تعطیلی قرار بگیرد که درسال ۱۴۰۱ بدستور رئیس جمهور شهید رئیسی وبا ورود هیات حمایت از صنایع کشور این کارخانه از خطر سقوط رهایی یافت و نوسازی و احیا شد..

فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به اتفاق اعضای این گروه با حضور در کارخانه نساجی مازندران وبازدید میدانی از واحد‌های تولیدی این مجموعه صنعتی در قائم شهر گفت: بر اساس تصمیم بانک ملی ایران گروه توسعه ملی مصمم است با کمک دستگاه قضایی ضمن بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به بانک ملی این مجموعه صنعتی را با برنامه ریزی اصولی توسعه است.

وی حضور کلیه اعضای هیات مدیره گروه توسعه ملی در این کارخانه را نشانه اهمیت این صنعت برای بانک ملی ایران دانست و افزود: مذاکراتی که با مقامات قضایی استان مازندران داشتیم به زودی دست بخش خصوصی و افراد سودجو از این مجموعه صنعتی کوتاه خواهد شد و کارخانه به صاحب اصلی اش بانک ملی ایران و به دامن تولید و اقتصاد ملی بازخواهد گشت و با این تثبیت مالکیت، کارخانه نساجی مازندران دوباره به قله و اوج تولید و شکوفایی این صنعت به عنوان برند معتبر در سطح ملی و منطقه خواهد رسید.

زرگری تصریح کرد: مقامات قضایی استانی همکاری دلسوزانه خوبی با گروه توسعه ملی دارند و امیدواریم با تثبیت تملیک دارایی بانک ملی دراین مجموعه تولیدی، اراده گروه توسعه ملی به سرمایه گذاری فنی و توسعه‌ای کارخانه نساجی مازندران معطوف شود.

مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با اشاره با اینکه کارخانه نساجی مازندران متعلق به گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران است یاد آورشد: از سال ۱۳۸۹ بر اساس تصمیمات مدیران وقت، کارخانه نساجی مازندران به بخش خصوصی و به فرد دارای تابعیت کشور ترکیه واگذار شد و این فرد بدون انجام تعهداتش، ضربات سنگینی به مجموعه نساجی مازندران وارد کرده است.



وی تاکید کرد: نساجی مازندران برند و هویت صنعتی مازندران است و با بازگشت مالکیت این کارخانه به بانک ملی دوباره سوت قطار توسعه و تولید و شکوفایی اقتصادی این صنعت در قائم شهر به صدا درخواهد آمد..

زرگری اظهار امیدواری کرد: با واگذاری این کارخانه به گروه توسعه ملی، هیات مدیره این شرکت در بانک ملی مصمم است با نقشه راه استراتژیک و تامین بودجه لازم، کارخانه نساجی مازندران را ضمن به روز رسانی، توسعه و به رشد و شکوفایی اقتصادی برساند.

صفدر گرائیلی رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران درجریان دیدار و بازدید هیات توسعه ملی ازاین کارخانه با ابراز خرسندی از ورود شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به این مجموعه صنعتی گفت: واگذاری مالکیت کارخانه نساجی مازندران به بانک ملی ایران بارقه‌های امید را در دل مدیران و کارگران و مردم قائم شهر زنده کرده است.

وی با اشاره به خسارات سنگین بخش خصوصی به صنعت نساجی مازندران اظهار داشت: در واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، سرمایه گذار تبعه ترک متعهد شده بود در برابر واگذاری کارخانه با ۱۳۰میلیون یورو سرمایه گذاری نسبت به نوسازی کارخانه و پرداخت کلیه دیون صنعت نساجی مازندران اقدام و برای ۲۰۰ نفر اشتنعال ایجاد کند که متاسفانه به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده است.

رئیس مدیران اجرایی کارخانه خانه نساجی ما زندران افزود: سرمایه گذار بخش خصوصی علاوه بر عمل نکردن به تعهداتش ۲۸ میلیون یورو و ۲۱۰میلیارد راله تسهیلات از بانک ملی دریافت کرد بدون آنکه مبلغی را برای کارخانه هزینه کند از کشور خارج و به کشور متبوعش مراجعت و کارخانه رابدون هیچگونه اقدامی به حال خود رها کرد.

وی تاکید کرد: بموازات واگذاری غلط و تخلفات آشکار، متاسفانه بخش خصوصی بدون هیچگونه سرمایه گذاری برای نجات و بهبود وضعیت صنعت نساجی، کارخانه را به افراد غیر که مغایر با مفاد قرارداد بوده فروخته و یا واگذار کرده و کلیه ماشین آلات کارخانه نساجی تبرستان یا همان نساجی شماره ۲ قائم شهر را بصورت ضایعات فروختند و کارخانه گونی بافی را نیز به سازمان تامین اجتماعی دادند.

رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران، صنعت نساجی مازندران را متعلق به مردم قائم شهر دانست و از کمک دستگاه قضایی استان و شهرستان در واگذاری مالکیت کارخانه نساجی مازندران به گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذار بانک ملی ایران قدردانی کرد.