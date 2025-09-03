نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:انجمن‌های خیریه امکانات لازم را برای کمک به زندانیان و خانواده‌های آنها دارند و می توان از ظرفیت آنها در این زمینه استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد دیه به مناسبت هفته وحدت که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در مشهد، برنامه خاصی تحت عنوان «نذر هشتم» اجرا می‌شود که مرکز امور مساجد مسئولیت آن را بر عهده دارد. در این برنامه، طی چند روز، با مشارکت مساجد، تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند. این برنامه ظرفیت بالایی دارد و نتایج آن تاکنون بسیار مثبت بوده است.

او افزود: خراسان رضوی حدود هزار و ۵۰ مسجد فعال دارد که می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند. با همکاری مسئولان و انجمن‌های خیریه، این حرکت ارزشمند قابل گسترش است. منابع مالی این کار نیز قابل تامین است و نیکوکاران مشهد، به ویژه کمیته امداد، آمادگی دارند تا حمایت کنند؛ بنابراین نیازی به نگرانی درباره تامین بودجه نیست.

امام جمعه مشهد گفت: از سوی دیگر، استفاده از امکانات دولتی در کنار مشارکت مردمی، می‌تواند سرعت و گستردگی این اقدامات را افزایش دهد. اما نکته کلیدی در این مسیر، پیگیری مستمر و هماهنگی بین مسئولان مختلف است. همکاری میان نهاد‌ها و انجمن‌های خیریه، همراه با مدیریت مناسب، باعث می‌شود این کار با کیفیت بالا و تأثیرگذاری گسترده انجام شود.

آیت الله علم الهدی افزود: هدف اصلی از کمک به آزادسازی زندانیان، کاهش مشکلات خانواده‌ها و احیای جان انسان‌ها است. با رهایی زندانیان، خانواده‌ها دوباره زندگی عادی خود را از سر می‌گیرند و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. این اقدام همچنین الگویی برای سایر استان‌ها و نهاد‌ها فراهم می‌کند تا مشابه این برنامه را پیاده‌سازی کنند.