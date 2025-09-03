پخش زنده
امروز: -
در ایام هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ص) رادیو چی چست ویژه برنامههایی را تولید وپخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مستند رادیویی «دیله زی» با پرداختن به روستاهای کردنشین و زندگی مسالمتآمیز اهالی روستا، معرفی شهدای این روستاها و آداب رسوم خانوادههای روستایی در هفته وحدت؛ حس بودن در کنار هم را به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل میکند. این مستند رادیویی به تهیهکنندگی محمدرضا صمدیزاده، جمعه ۱۴ شهریور به مدت ۲۵ دقیقه پخش میشود.
توجه ویژه به خواستهها و روحیات جوانان در «پاتوق ویژه جوانان» باعث شده به پرمخاطبترین برنامههای رادیویی در آذربایجان غربی تبدیل شود. این برنامه در هفته وحدت با محور قراردادن جوانان و دغدغههای آنان سعی دارد با دانشجویان و فعالان شیعه و سنی به گفتوگو بپردازد. پاتوق ویژه جوانان با نگاه نسل جدید به وحدت، چالشها و فرصتها سعی دارد داشتههای راستین آنان را تقویت و تثبیت و به بارورسازی اصول اسلامی همت گمارد.
تبیین نقش جوانان در آینده وحدت اسلامی از جمله محورهای این برنامه عنوان شده است. برنامه پاتوق ویژه جوانان به تهیهکنندگی روشنک ذوالفقاری هر روز ساعت ۱۶:۲۰ از رادیو چی چست پخش میشود که در هفته وحدت به سبک و سیاقی که اشاره شد، به روی آنتن میرود.
برنامه «اولکه میز» از جمله برنامه ثابت رادیو چی چست است که این هفته با سفر به یکی از شهرستانهای استان که در آن شیعه و سنی با هم زندگی میکنند، زندگی مردمان دیار وحدت را شنیدنیتر میکند. در این برنامه معرفی الگوهای موفق همزیستی، آدابورسوم مشترک و مراکز فرهنگی و اجتماعی که نماد وحدت هستند از مهمترین بخشهای این برنامه است. «اولکه میز» به تهیهکنندگی داریوش دربندی، جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۶ به مدت ۶۰ دقیقه پخش میشود.
برنامه «سئوگی سارایی» نیز با گزارش از زنان فعال در حوزههای فرهنگی و خیریه که در تقویت مسئله وحدت و همبستگی نقش مؤثری دارند، پخش میشود. برنامه رادیویی «سئوگی سارایی» با تهیه گزارش از زوجهایی که باوجود تفاوت مذهبی، زندگی مشترک موفق و نمونهای دارند، به وحدت بهعنوان اساس زندگی اقوام و مذاهب توجه ویژهای کرده است. دعوت از این زوجها و گفتوگو و بیان تجربیاتشان از دیگر بخشهای این برنامه در هفته وحدت است. این برنامه به تهیهکنندگی الناز بهزادفر به مدت ۵۵ دقیقه شنبه تا چهارشنبه پخش میشود.
معرفی کارآفرینان اهلتسنن و تشیّع در برنامه «ایشیقلی گونلر» و نمایش کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی مشترک که به ایجاد اشتغال و توسعه منطقه کمک میکنند، از برنامههای اقتصادی معاونت صدای آذربایجان غربی در هفته وحدت است. ایشیقلی گونلر به تهیهکنندگی مجتبی سعیدی پنجشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۲:۴۵ پخش خواهد شد.
برنامه «ایستگاه ورزش» به تهیهکنندگی جواد اسماعیلزاده از دیگر برنامههای هفته وحدت در صدای آذربایجان غربی است که با تجلیل از قهرمانان و پهلوانان اهلتشیّع و تسنن استان؛ نمایش روحیه جوانمردی و رقابت سالم را به نمایش میگذارد. ایستگاه ورزش، یکشنبه و چهارشنبه هفته آینده ساعت ۹:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش خواهد شد.
برنامه «هنر نامه» نیز فعالیتهای هنری تئاتر، موسیقی و شعرخوانی دانشجویان شیعه و سنی را پوشش میدهد. پخش آوا و نواهای متنوع با گویشهای ترکی، کردی و فارسی با مضامین وحدت و همدلی در قالب نغمه لر از بخشهای مهم این برنامه عنوان شده است. برنامه رادیویی هنر نامه به تهیهکنندگی محمدکاظمی جمعه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه پخش میشود.
برنامههای ویژه کردی «شانه شین» و «شه بهیرک» با پرداخت ویژه به هفته وحدت، جشنها، مراسم عروسی و دورهمیهایی که در این ایام برگزار میشود را پوشش میدهد. این برنامهها با درونمایه همبستگی مردم دیار وحدت به تهیهکنندگی نشمیل نظامی و محمدرضا صمدیزاده در طول هفته وحدت از ساعت ۲۲ تا ۲۳ به مدت یک ساعت پخش میشود.
در ۱۷ ربیعالاول نیز رادیو چی چست ویژهبرنامهای به مناسبت میلاد پیامبر (ص) پخش خواهد کرد که از مهمترین بخشهای آن میتوان به گفتوگو با کارشناسان برنامه با درونمایه اهمیت وحدت بین شیعه و سنی، مولودیخوانی، گزارش مردمی و آدابورسوم مردم دیار وحدت به مدت ۱۲۰ دقیقه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پخش خواهد شد.