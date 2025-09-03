به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس، احمد سالاری فر با اشاره به اینکه فقط سهمیه یارانه‌ای سوخت ذخیره می‌شود و سهمیه آزاد قابل ذخیره نیست افزود: تنها ۲۳ درصد از مالکین خودرو‌ها در هرمزگان از سهمیه سوخت آزاد خود استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر این افراد از سهمیه سوخت خود استفاده کنند و به جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد مراجعه نکنند شاهد کاهش صف‌های بنزین در استان می‌شویم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان با اشاره به اینکه بنزین آزاد در جایگاه‌های جرون، نارگیل، ترنج، سامکو، پامرو، وحدت و آفتاب درخشان و عرضه می‌شود گفت: طی ماه‌های گذشته به دلیل تعمیرات برخی جایگاه‌ها شاهد ترافیک‌های زیادی در سطح شهر بندرعباس بودیم که با تلاش همکاران ما پمپ بنزین بلال وارد چرخه سوخت رسانی شد و ترافیک مجاری ورودی جایگاه‌ها کاهش یافت.

بیشتر بخوانید؛ بهره برداری خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس، سیرجان و رفسنجان

سالاری فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز در هرمزگان توزیع می‌شود گفت: در کنار عرضه بنزین در سطح استان روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر از فرآورده‌های نفتی شامل؛ بنزین، نفت گاز و نفت کوره در استان انبارش و از طریق خط لوله، کشتی، ریل مخزن دار و نفتکش جاده پیما به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

وی تعداد مراکز فعال عرضه سوخت در استان را ۱۶۸ جایگاه عنوان کرد و افزود: در شهرستان بندرعباس ۴۹۳ نازل فعال و۲ نازل غیرفعال است و ۵۳ نازل دیگر نیز دارای تیکت و نیاز به تعمیرات دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت:میزان خرابی نازل‌های سوخت در استان ۹/۷ درصد است و بخشی از قطعات تعمیری وارداتی بود که خوشبختانه توانسته‌ایم با تلاش همکاران این قطعات را بومی سازی کنیم.

سالاری فر خاطر نشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده خرابی نازل‌ها و یا هرگونه مشکل در عرضه سوخت با شماره ۰۹۶۲۷ تماس حاصل نمایند.

وی با اشاره به اینکه بندرعباس به عنوان هاب پالایش فرآورده‌های نفتی کشور شناخته می‌شود گفت: منطقه بندرعباس در بین ۳۷ منطقه کشور به عنوان مهمترین استراتژیک‌ترین منطقه در سطح کشور است.

سالاری فر با اشاره به اینکه روزانه یک هزار و ۷۰۶ نفتکش در استان بارگیری و به سراسر کشور اعزام می‌شود تصریح کرد: این میزان حجم بارگیری و ارسال روزانه سوخت با تلاش همکاران بومی ما در منطقه تحقق یافته است.

وی به طرح تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز نیز گفت: در گذشته فقط تاکسی‌های شهری و اینترنتی شامل این طرح بودند، اما در طرح جدید تمامی خودرو‌های بنزینی مدل ۹۷ به بعد می‌توانند به صورت رایگان دوگانه سوز شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان افزود: همواره از گاز سی ان جی به عنوان سوختی پاک و ارزان یاد می‌شود که شهروندان می‌توانند بدون هزینه‌ای خودرو‌های خود را دوگانه سوز کنند.

سالاری فر با اشاره به اینکه تعداد ۲۰ جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در استان وجود دارد خاطر نشان کرد: ۲ کارگاه تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز در بندرعباس این کار را انجام می‌دهند.