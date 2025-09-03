چندین طرح اقتصادی، خدماتی و ورزشی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، در شهرستان زارچ افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیستم پایش تصویری دهستان‌های محمدآباد و اله‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال، ساختمان اداری و نگهبانی مجتمع گاو شیری زارچ با مساحت ۴۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال، طرح آبیاری تحت فشار در روستای چرخاب شامل ۲۷۰۰ متر لوله‌کشی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، طرح توسعه شرکت کارتن یزد با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ میلیون مترمربع انواع کارتن و فاز توسعه شرکت سهند نوین نساج با ظرفیت تولید سالانه ۴۸۰ هزار مترمربع محصولات نساجی از طرح‌هایی است که به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های خدماتی، عمرانی و اقتصادی شهرستان زارچ خواهد داشت.

سالن ورزشی جدید زارچ نیز با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان با زیربنای ۴۶۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد و مشارکت خیرین احداث و به بهره‌برداری رسید.

معاون استاندار همچنین از ساختمان جمعیت هلال احمر زارچ و ورزشگاه شهید ناصر کریمی بازدید کرد و در جریان مسائل و نیاز‌های این مراکز قرار گرفت.

بازدید از طرح خیری حاج رفیع کلانتری و دانشگاه پیام نور زارچ از دیگر برنامه‌های این سفر بود که در آن بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و توسعه مراکز علمی و فرهنگی تأکید شد.

اسماعیل دهستانی از زیرگذر بلوار دعایی بازدید و بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی این طرح مهم ترافیکی تأکید کرد.