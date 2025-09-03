سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: ۱۵ زندانی بعد از حمله به زندان اوین متواری هستند حکم دستگیری این افراد صادر شده و در روز‌های آینده افراد مورد نظر شناسایی، دستگیر و به زندان عودت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: برخی از زندانیان در زمان حمله دشمن صهیونی از بازداشتگاه اوین متواری شدند که حکم جلب آنها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شبنم نعمت زاده به زندان برنگشته است و حکم جلب این زندانی صادر شده است.

جهانگیر گفت: اموالی که از بابک زنجانی تحویل قوه قضائیه شده است بیش از بدهی او است.

وی افزود: تایید ارزش و تحویل این اموال به صورت رسمی به همت بانک مرکزی اعلام و رسانه‌ای شد.