معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران گفت: پویش جشن عاطفهها با هدف حمایت از دانشآموزان تحت حمایت این نهاد و ترویج فرهنگ نیکوکاری آغاز به کار کرد و «زنگ عاطفهها» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید نواخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهرویه افزود: جشن عاطفهها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و تعمیق مسئولیتهای اجتماعی برگزار میشود.
وی ادامه داد: این پویش امسال با شعار «آینده ساز باشیم» تا پایان مهر ادامه خواهد داشت. زمان دقیق و نحوه برگزاری مراسم نمادین «زنگ عاطفهها» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، متعاقباً و از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و خیران خواهد رسید.
دهرویه از عموم مردم برای پیوستن به این پویش و کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند دعوت کرد و در تشریح راههای مشارکت گفت: نیکوکاران میتوانند کمکهای نقدی از طریق کد دستوری #۱*۰۲۱*۸۸۷۷*، واریز به شماره کارت ۲۰۰۸-۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷ و تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ و درج عدد ۱۶ همچنین از طریق لینک پرداخت اینترنتی http://tehran.emdad.ir/fa/node/۷۷۶۲۷ واریز کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر روشهای الکترونیکی، دفاتر ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر استان تهران و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.