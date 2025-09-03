مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: سه تعاونی استان یزد رتبه برتر ملی، هشت تعاونی رتبه برتر استانی و ۶ تعاونی شایسته تقدیر استانی کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به اینکه از ۱۱ تا ۱۷ شهریور به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است، گفت: روز گذشته به مناسبت اولین روز هفته تعاون و در ششمین جشنواره تعاونی‌های برتر کشور که امسال در سطح بین الملل و با حضور سفیران کشور‌های خارجی در تهران برگزار شد، سه شرکت از استان یزد به عنوان تعاون برتر ملی دست یافتند.

وی افزود: شرکت تعاونی اعتبار سنگ آهن بافق، شرکت سیرنگ و شرکت خدمات فنی فولاد یزد در جمع برترین‌های ملی قرار گرفته و تجلیل شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: علاوه بر این سه تعاونی، هشت تعاونی در سطح برتر استانی و شش تعاونی شایسته تقدیر در سطح استانی معرفی شده که طی مراسمی در هفته آینده از آنها تقدیر خواهیم کرد.

شیخی خاطرنشان ساخت: تعاونی‌ها با هم افزایی و سرمایه گذاری جمعی می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال داشته باشند.