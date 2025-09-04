در سفر رئیس رسانه ملی به خراسان جنوبی طرح‌های ارتقای کیفیت و HD سازی صدا و سیمای این استان و سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس رسانه ملی در سفر به خراسان جنوبی گفت: در این سفر چند طرح ارتقای کیفیت پخش و HD سازی صدا و سیمای خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد.

پیمان جبلی افزود: همزمان با این مراسم، چند طرح HD سازی دیگر نیز در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی، دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر استان را از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان کرد.

رئیس رسانه ملی از حمایت‌ها و پشتیبانی استاندار خراسان جنوبی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: این سفر موجب ارتقای کمی، کیفی و فنی صدا و سیمای استان شود.