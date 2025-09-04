پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرارگاه نرم جمهوری اسلامی ایران است که ۲۴ دستگاه ذیل آن فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام ناجی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در آیین افتتاح دفتر شورای هماهنگی تبلیغات این شهرستان همراه با تجلیل از اعضای شورا ودیدار با خانواده شهدا، وظیفه این دستگاهها را برگزاری برنامههای مختلف ملی و مذهبی برشمرد و گفت: در شهرستانها نیروهای شورای هماهنگی به صورت جهادی فعالیت میکنند و تقویت و قدردانی از ارتباط بین دستگاههای مختلف از اهداف سفرهای شهرستانی است.
در ادامه امام جمعه دولت آباد گفت: شهرستان برخوار با تعامل و همراهی مسوولان یک شهرستان پیشرو در فعاالیتهای فرهنگی و اجتماعی است و حضور و نقش آفرینی مردم، سبب فراهم شدن نشاط اجتماعی و به دنبالآن مسوولیت پذیری جوانان همراه داشته است.
حجت الاسلام سید حسن میر افضلی افزود: برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی مختلف، دوره آموزشی خانواده و همراهی نهادها، کاهش آسیبهای اجتماعی، کاهش جرایم، افزایش ازدواج و کاهش طلاق را فراهم کرده است.