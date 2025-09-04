پخش زنده
در هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور (جام آزادگان)، تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل داماش گیلان صاحب برتری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این مسابقه دیشب ۱۲ شهریور در ورزشگاه خلیج فارس برگزار شد و تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ تیم داماش گیلان را شکست داد.
محمد صادق بارانی و علی پور محمد گلزنان پالایش نفت بندرعباس بودند.
تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی ایستاد.