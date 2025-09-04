پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در بازدید از شهرستان میرآباد، از اجرای برنامههای گسترده برای توسعه راههای روستایی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ارسلان شکری با اشاره به اینکه تاکنون ۴۸۷۰ کیلومتر از راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار استان آسفالت شده است، گفت: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان میرآباد از راه آسفالت حدود ۵۰ درصد است که با اجرای پروژههای جدید این شاخص بهبود چشمگیری خواهد یافت.
وی افزود: امسال با اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار، عملیات آسفالت ۳۰ کیلومتر از راههای روستایی میرآباد در دستور کار قرار گرفته است. شکری ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار آذربایجانغربی و فرماندار شهرستان، این اقدام را گامی مهم در جبران عقبماندگی زیرساختی منطقه عنوان کرد.
مدیرکل راهداری همچنین از کلنگزنی پروژه آسفالت مسیر روستای نیوژتا در حوزه پیرانشهر خبر داد و اظهار داشت: این مسیر استراتژیک با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و با مشخص شدن پیمانکار در هفته دولت آغاز شده و نقش مهمی در بهبود تردد و رونق اقتصادی جنوب استان خواهد داشت.
شکری در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی جادهها گفت: استقرار راهدارخانه و تجهیز ماشینآلات راهداری در میرآباد از اولویتهای اصلی است تا امکان خدمترسانی سریعتر و مؤثرتر به مردم فراهم شود.