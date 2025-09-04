جشن هفته وحدت با حضور علما و بزرگان شیعه و اهل سنت در مسجد سلطان‌العلماء بندرلنگه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه بندرعباس در این مراسم گفت: در شرایط حساس جهانی، ملت ایران مسئولیتی ویژه در مقابله با دشمنان اسلام دارد.

آیت الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی افزود: دشمنان داخلی و خارجی با ابزار رسانه‌ای در تلاش‌اند تا همدلی ملت را خدشه‌دار کنند.

وی گفت: ملت ایران در سخت‌ترین لحظات انقلاب و دفاع مقدس، بصیرت و هوشیاری خود را نشان داد و امروز نیز باید با نگاهی نو، ماموریت‌های جدید خود را برای حفظ وحدت دنبال کنند.

امام جمعه بندرعباس افزود: برنامه‌های مشابهی با حمایت مرکز اسلامی هرمزگان در دیگر شهرستان‌ها نیز در حال اجراست.

بیشتر بخوانید:برپایی یازدهمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل در میناب

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه نیز با تبریک میلاد رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، گفت: با همدلی می‌توانیم در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت کرده و به سمت تحقق امت واحد اسلامی حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه هم گفت: هفته وحدت فرصتی برای تامل بیشتر شیعه و سنی درباره اهمیت همدلی است.

در پایان مراسم، از خیران و فعالان عرصه وحدت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.