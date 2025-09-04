پخش زنده
جشن هفته وحدت با حضور علما و بزرگان شیعه و اهل سنت در مسجد سلطانالعلماء بندرلنگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه بندرعباس در این مراسم گفت: در شرایط حساس جهانی، ملت ایران مسئولیتی ویژه در مقابله با دشمنان اسلام دارد.
آیت الله محمد عبادیزاده با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی افزود: دشمنان داخلی و خارجی با ابزار رسانهای در تلاشاند تا همدلی ملت را خدشهدار کنند.
وی گفت: ملت ایران در سختترین لحظات انقلاب و دفاع مقدس، بصیرت و هوشیاری خود را نشان داد و امروز نیز باید با نگاهی نو، ماموریتهای جدید خود را برای حفظ وحدت دنبال کنند.
امام جمعه بندرعباس افزود: برنامههای مشابهی با حمایت مرکز اسلامی هرمزگان در دیگر شهرستانها نیز در حال اجراست.
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه نیز با تبریک میلاد رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، گفت: با همدلی میتوانیم در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت کرده و به سمت تحقق امت واحد اسلامی حرکت کنیم.
حجتالاسلام علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه هم گفت: هفته وحدت فرصتی برای تامل بیشتر شیعه و سنی درباره اهمیت همدلی است.
در پایان مراسم، از خیران و فعالان عرصه وحدت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.