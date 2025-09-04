پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت خرما از سطح ۳۴ هزار هکتار از نخلستانهای استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی افزود: پیش بینی میشود ۱۶۰ هزار تن خرما تا مهر از نخلستانهای استان برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.
وی یادآورشد: برداشت خارک و رطب به عنوان نخستین محصولهای نخلستان از نیمه دوم تیرماه آغاز شده و تاکنون ۵۰ هزار تن روانه بازار شده است.
توکلی با اشاره به وجود افزون بر ۷ میلیون اصله نخل در استان یادآورشد: بیشترین سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان دشتستان قرار دارد وشهرستانهای تنگستان، دشتی و جم رتبههای بعدی در تولید محصول خارک، رطب و خرما را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت ۲۱۰ هزار تن محصول از نخلستانهای استان بوشهر در سال زراعی جاری گفت: محصول نخلستانهای این استان افزون بر تامین نیاز بازارهای مصرف داخلی بخشی نیز بدلیل قیمت و کیفیت مناسب و مشتری پسندی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر میشود.
