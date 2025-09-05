به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی افزود: در مدت یک سال ۶۲ هزار و ۴۲۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش اراضی واگذار شده قبل از سال ۸۹ وصول شده است.

وی گفت: این اراضی به بهره‌برداری کامل رسیده و در حال حاضر فعال هستند که با نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پس از کسب موافقت اعضای کمیسیون‌های مربوطه به فروش رسیده‌اند.

مشایخی افزود: هدف ما خدمت‌رسانی بهتر به همشهریان عزیز و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز استان است تا با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، زمینه رشد و پیشرفت پایدار استان فراهم شود.

وی تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان همچنان در جهت پیگیری و حمایت از طرح‌های فعال و ارتقای بهره‌وری اراضی منطقه تلاش خواهد کرد.