به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین رضازاده با بیان اینکه استان گیلان در اجرای قانون ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ در کشور رتبه نخست را کسب کرد گفت: ۹۸ درصد مشاوران املاک استان در سامانه کاتب نام نویسی و آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کرده‌اند که این اقدامات نقش موثری در کاهش دعاوی مرتبط با اراضی و اسناد اموال غیرمنقول ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد: براساس این قانون، قرارداد‌های تنظیم‌شده در بنگاه‌های املاک تنها در صورتی اعتبار دارند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اینکه نکات مهم و کاربردی قانون الزام به ثبت اموال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند گفت: با توجه به اینکه درصد زیادی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی مربوط به املاک و اموال است لذا اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بسیار ضروریست.

حجت الاسلام والمسلمین رضازاده در ادامه افزود: این قانون با هدف ساماندهی اموال غیرمنقول، مدیریت مشاوران املاک و کاهش دعاوی حقوقی طراحی شده و اجرای آن باعث جلوگیری از ابطال اسناد رسمی و کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: در این قانون تنها راه شناسایی مالکیت افراد حقیقی و حقوقی این است که در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور مراحل ثبت نام به عنوان مالک یک ملک یا اموال به ثبت رسیده باشد.