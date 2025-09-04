رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موثرترین راه پیشرفت کشاورزی را بکارگیری فناوری‌های نوین دانست و گفت: توسعه هوشمندسازی در بخش کشاورزی، یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در اجلاس سراسری روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور با بیان اینکه آینده کشاورزی کشور بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزار‌های هوشمند ممکن نیست، تصریح کرد: امروز حرکت ما به سمت هوشمندسازی و استفاده از داده‌ها و سامانه‌های هوشمند است و این مسیر می‌تواند هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم به کاهش هزینه‌ها و مصرف بی‌رویه آب و نهاده‌ها کمک کند.

گل محمدی، ادامه داد: در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی همچون تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب و نیاز روزافزون به امنیت غذایی رو‌به‌رو است، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی زنجیره تولید، تنها راهکار پایدار برای عبور از مشکلات به شمار می‌رود.

وی در همین حال بر ضرورت همکاری مراکز علمی، تحقیقاتی و بخش خصوصی برای تحقق این هدف تأکید کرد و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آماده است با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود، مسیر هوشمندسازی را در تمام عرصه‌های تولید کشاورزی گسترش دهد.

وی از دستاورد‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی در کشاورزی خبر داد و افزود: سال گذشته ۷ هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش سامانه‌های آبیاری هوشمند قرار داشت که امسال این رقم به ۱۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

گل محمدی افزود: این اقدام موجب کاهش ۱۳ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری شده است.

وی با اشاره به رویکرد و برنامه‌های کلان این سازمان گفت: این سازمان در راستای حل مسایل و چالش‌های بخش کشاورزی، رویکرد خود را از «محقق‌محوری» به «برنامه‌محوری» تغییر داده و برنامه‌های پژوهشی جدید نیز در همین مسیر تدوین و ابلاغ شده‌اند.

معاون وزیر جهادکشاورزی به بازبینی و بازطراحی ۲۰ طرح کلان پژوهشی اشاره و عنوان کرد: این طرح‌ها با حدود ۹۲ برنامه عملیاتی، پس از آسیب‌شناسی و با مشارکت کمیسیون طرح‌های تحقیقاتی متشکل از روسای سابق سازمان، معاون پژوهشی و نخبگان علمی بازطراحی و برای اجرا آماده شده‌اند.

وی ادامه داد: شورا‌های راهبردی تحقیقات، آموزش و ترویج نیز با رویکردی جدید و با مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و مؤسسات پژوهشی بازطراحی شده و معاونان اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ریاست آنها را برعهده دارند.

به گفته گل محمدی، برای نخستین بار شورای مشترکی با رؤسای طرح‌های تحقیقاتی توسعه‌ای تشکیل شده که نتایج آن در مزارع کشاورزان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، امسال طرح توسعه کشت سیب‌زمینی در ۶۰ مزرعه بالای دو هکتار آغاز شده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال پنج طرح دیگر نیز در سه استان عمده کشور اجرا شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های متعددی با شرکت‌های خصوصی امضا کرده‌ایم و مهرماه امسال نیز رویداد نوآورانه و فناورانه کشاورزی با حضور دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و فعالان بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه آینده‌پژوهی نیز با حمایت دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، پروژه‌هایی برای پیش‌بینی وضعیت بخش کشاورزی در ۲۰ سال آینده آغاز شده است تا بتوانیم امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کنیم.