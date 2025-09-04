

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به منظور بررسی شرایط فنی و عملکردی بازیکنان برای حضور در فهرست اولیه تیم ملی از ۹ الی ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز برگزار شد.

ساحلی بازان در این اردو ۷ جلسه تمرین شامل یک جلسه ریکاوری، سه جلسه کار با وزنه و سه جلسه فنی و تاکتیکی را انجام دادند.

بر اساس تقویم و برنامه ریزی کادرفنی تیم ماس فوتبال ساحلی، دومین اردوی ساحلی بازان پس از اتمام نیم‌فصل اول رقابت‌ها در مرکزملی فوتبال برگزار خواهد شد.