همایش بزرگداشت سرلشکر پاسدار شهید محمود کاوه، فرمانده لشکر ویژه شهدا و شهدای عملیات کربلای ۲، در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، جانشین دبیرکل کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی،در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان شهید و جمعی از مسئولان در بهشت امام رضای مشهد برگزار شد، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کرد.

سردار علی قاسمی گفت: آیندگان همواره به نام شهیدان افتخار خواهند کرد و یکی از نیاز‌های اساسی کشور زنده نگه داشتن یاد شهداست و امروز فضیلت این کار کمتر از شهادت نیست.

وی ادامه داد: امروز به برکت خون شهدا و ایستادگی ایثارگران و آزادگان قهرمان، انقلاب اسلامی در برابر استکبار جهانی استوار ایستاده است و این راه همچنان ادامه دارد.

دبیرکل کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مستمر چنین مراسمی توسط موسسه شهید نصر با همکاری سپاه استان، به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان اشاره کرد و گفت: سه سال است که مقدمات این کنگره آغاز شده و تاکنون بیش از پنج هزار و ۳۵۵ برنامه فرهنگی، هنری و یادواره‌های مختلف در روستاها، شهر‌ها و دانشگاه‌ها برگزار شده است.

قاسمی افزود: این مراسم تنها یک بزرگداشت نیست بلکه تداوم راه شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همه ما وظیفه داریم همان‌گونه که امام (ره) فرمودند، فرهنگ شهید و شهادت را زنده نگه داریم.

محمود کاوه متولد اول خرداد ۱۳۴۰ از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ ایران و عراق محسوب می‌شد و فرماندهی لشکر ۵۵ ویژه شهدا را برعهده داشت. وی در بدو تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه خراسان درآمد. او در شهریور ۱۳۶۵ و حین عملیات کربلای ۲ در حاج عمران به شهادت رسید.