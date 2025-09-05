مسئول ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای مهندسی سپاه: این کنگره به صورت منطقه‌ای برای سه استان مرکزی، قم و سمنان برگزار می‌شود و محل برگزاری آن کارخانه هپکو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صادقی گفت: هدف اصلی این مراسم، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مهندسی و بیان دستاورد‌ها و عملکرد‌های مهندسی در دوران دفاع مقدس است.

او افزود: این مراسم، سومین یادواره کشوری در حوزه شهدای مهندسی محسوب می‌شود و زمینه‌ساز برگزاری کنگره اصلی در سال ۱۴۰۶ در تهران خواهد بود.

مسئول ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای مهندسی سپاه با اشاره به تعداد شهدای مهندسی در این سه استان عنوان کرد: تاکنون حدود ۶۰۰ شهید مهندسی از استان‌های مذکور شناسایی شده‌اند که هر یک نقش مهمی در عرصه‌های عمرانی، پشتیبانی و دفاعی ایفا کرده‌اند.