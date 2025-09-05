امروز با تاثیر سامانه فصلی در برخی نقاط هرمزگان، از نظر هواشناسی ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطق دریایی استان به ویژه در محدوده تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از محدوده ۱۵۰ سانتی متر خواهد رسید.

مجتبی حمزه نژاد افزود: ساعات بعدازظهر با کاهش سرعت باد جنوب شرقی از میزان تلاطم دریا در خلیج فارس و دریای عمان کاسته خواهد شد.

وی گفت: در محدوده تنگه هرمز موقتا طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب با توجه به افزایش ابرناکی، وقوع تند باد موقتی دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاهی با تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود. در پاره‌ای نقاط مرکزی نیز افزایش سرعت باد و وقوع گردوخاک موقتی دور از انتظار نیست.

وی گفت: توصیه می‌شود با توجه به احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی به ویژه در منطقه بشاگرد از قرار گیری در حریم رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ شهریور) ضمن کاهش سرعت باد‌های فصلی، افزایش سرعت باد جنوب غربی در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.

وی گفت: به لحاظ دمایی، فردا در غالب نقاط به ویژه مناطق شرقی استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.