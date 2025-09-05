به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، در این مراسم گفت: این طرح با هدف توسعه دامداری صنعتی و پرورش دام‌های سبک دوقلو و سه قلو زا و همچنین دام‌های سبک پرواری به مقدار ۲۵۰ رأس، راه‌اندازی شده است.

ایوب هلاکو افزود: این طرح با دریافت ۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون، به اشتغال ۱۷ نفر به‌صورت دائم و فصلی کمک خواهد کرد و دارای ۱۵۷ عضو از اهالی روستای شاهکوه است که نتیجه آن تجمیع و فرآوری ۱۲ تن شیر گوسفندی در گذشته بود.

این مراسم با حضور دکتر قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، نجار معاون تسهیلاتی بانک توسعه تعاون و اهالی روستای شاهکوه سفلی برگزار شد.