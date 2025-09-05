به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کارخانه شالیکوبی مدرن با حضور استاندار گلستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با هدف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ظرفیت فرآوری سه هزار تن شلتوک در ماه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۳ نفر را در شهرستان کردکویفراهم کرده است.

علی‌اصغر طهماسبی در این مراسم با تأکید بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید تسریع در روند صدور مجوزها را حاصل وفاق و همدلی دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی نقش مؤثری در رونق اقتصادی تثبیت اشتغال و کاهش خام‌فروشی ایفا کند.