کارشناس هواشناسی مازندران از ناپایداری جوی تا سهشنبه خبر داد و گفت: آسمان استان نیمهابری با احتمال رگبار و وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی اعلام کرد: جویبار با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین و دلیر چالوس با ۹ درجه بالای صفر خنکترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.
محمدرضا نوروزیان با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: از امروز جمعه تا سهشنبه هفته آینده، شرایط جوی در مازندران ناپایدار خواهد بود و هرچند کاهش نسبی دما پیشبینی میشود، تغییرات محسوس دمایی در این بازه زمانی انتظار نمیرود.
وی افزود: امروز و فردا، آسمان استان غالباً نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه میشود.
نوروزیان ادامه داد: روز یکشنبه نیز آسمان بیشتر مناطق استان نیمهابری خواهد بود و در نیمه غربی، احتمال بارش وجود دارد. دوشنبه با افزایش ابرناکی، بارشهای پراکنده در سطح استان پیشبینی میشود که از اواخر وقت، از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته، آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد: امروز دریا مواج است و برای انجام فعالیتهای دریایی مناسب نیست.