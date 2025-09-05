پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی روند افزایش دما و شرجی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، محمد سبزهزاری اظهار کرد: با بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، جریانهای جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی و در روز شنبه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان خوزستان خواهد شد.
وی افزود: با توجه به بالا بودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد و برق و تندبادهای لحظهای در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان خوزستان و جادههای مواصلاتی با استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: د رامشیر با ۴۶.۱ و ایذه با ۲۰.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدهاند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۴۵.۵ و ۲۹.۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.