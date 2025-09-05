اهدای عضو ستین کاظم اصلانی، کودک دو ساله الیگودرزی به دو بیمار جان دوباره می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز گفت: ستین کاظم اصلانی، کودک دو ساله الیگودرزی چند روز قبل بر اثر بسته شدن مسیر تنفس به این بیمارستان منتقل شده بود که با وجود تلاش پزشکان دچار مرگ مغزی شد.

ماهرو بختیاری افزود: خانواده این کودک با تصمیمی بزرگ و ماندگار، در اوج غم و اندوه خود، چراغ امید را در دل بیماران چشم‌انتظار روشن کردند.

وی گفت: ستین کاظم اصلانی برای انجام مراحل اهدا به بیمارستان تهران منتق شده که مراحل این کار خداپسندانه در حال انجام است.