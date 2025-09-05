پخش زنده
رئیسجمهور با اعلام تشکیل گروهی تخصصی به منظور اتصال «کد ملی»، «کد زمین» و «کد سهبعدی محل» بر تسریع اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیسجمهور با اعلام تشکیل گروهی تخصصی به منظور اتصال «کد ملی»، «کد زمین» و «کد سهبعدی محل» بر تسریع اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها تاکید کرد تا شفافیت دادهها افزایش یابد و فرآیند شناسایی خانههای خالی بهبود پیدا کند.
آمارهای رسمی پیشین، تعداد خانههای خالی را بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اعلام کردهاند، اما تاکنون مالیات از کمتر از صد هزار واحد دریافت شده است.
این فاصله بزرگ میان آمار و مالیات دریافتی، ضرورت اجرای دقیق دستور رئیسجمهور را دوچندان میکند و امید میرود با ایجاد این گروه تخصصی، گام موثری در مدیریت بازار مسکن برداشته شود.
عاطفه گودینی گزارش می دهد؛