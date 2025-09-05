پخش زنده
رئیس سازمان امور عشایر ایران از تخصیص ۵۵ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای امور عشایری استان گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران از راههای عشایری شهرستان ماسال با حضور سعید قسمتپور فرماندار ماسال و مدیر جهاد کشاورزی استان بازدید کرد.
وی گفت: بازدیدهای میدانی از مناطق عشایری با هدف شناسایی مشکلات، اولویتبندی پروژهها و تسریع در روند بازسازی و بهسازی راهها انجام میشود.
رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: بخشی از مسیرهای عشایری پروژههای استانی و بخشی ملی هستند که با اولویتبندی و همافزایی دستگاههای مرتبط، بازسازی و بهسازی آنها تسریع خواهد شد تا عشایر از شرایط رفت وآمد ایمنتر و آسانتر برخوردار شوند.
جهانبخش میرزاوند گفت: این بازدیدها علاوه بر قدردانی از تلاش همکاران، موجب ارتباط مستقیم با عشایر و انتقال نیازهای واقعی مناطق به ستاد سازمان میشود.