حجه االاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت، حفظ وحدت در ابعاد و سطوح جامعه و همراهی و همدلی در جامعه اسلامی بر همگان واجب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، وی جهت واحد داشتن در مسیر منافع اسلام و تحت رهبری فرزانه و منافع ملی را نیز دیگر موردی اشاره کرد و تاکید کرد: اگر تفرقه درجامعه‌ای ایجاد شود عزت و بزرگی اش را از دست خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی بااشاره هفته وحدت و تبریک مناسبت‌های پیش روی گفت: جانباختن مسلمانان افغانستان در زلزله اخیر ضرورت کمک برای آنان را ایجاد کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین شهادت جمعی از سران کشور یمن توسط رژیم صهیونیستی را گرامیداشت و این ملت را ملتی شجاع، مقاوم و مجاهد خواند و پیروزی نهایی را او آن انان دانست.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: انقلاب اسلامی بی نظیر اکنون در کل جهان شکل گرفته و این جایگاه نتیجه وحدت و جانفشانی شهدابی است که به خوبی دشمن را شناختند و دشمنان همواره در طمع تمدن این مرز و بوم هستند که بایستی هوشیار بود و بصیرت داشت.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ضمن گرامیداشت شهدا و قیام ١٧شهریور در ادامه بیان کرد: تربیت از نگاه دینی که در قرآن‌کریم به آن توجه ویژه شده است فرصت سازی و استفاده از آنها در مسیر درست است.

امام جمعه کرمان گفت: جوانی، سلامت و در مجموع خود عمر فرصت‌هایی هستند که بایستی قدر دانست و از آن بهره مناسب بردچرا که زمان بسیار کم و گذراست.

علیدادی سلیمانی افزود: برنامه داشتن و برنامه ریزی و اولویت بندی در زندگی یکی از ضروریات بهره مندی از زمان است و تندروی و کندروی‌ها در استفاده از فرصتهانتیجه اش حسرت خواهد بود و در این مسیر مورتاکید است تعادل رعایت شود.