با راه اندازی مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت، امکان رصد لحظه ای این طرح ملی فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، نظارت همه جانبه بر نحوه پیشبرد آن را ضروری خواند و گفت: الگوی کشت هم یک الزام قانونی و هم یک ضرورت عملی برای مدیریت بخش کشاورزی است و بدون آن امکان مدیریت دقیق و هوشمند وجود ندارد.
وی افزود: مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت کمک میکند تا اجرای الگوی کشت در کشور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود و بتوانیم متناسب با شرایط اقلیمی، محدودیتهای آبی و نیازهای واقعی کشور، تنظیمات لازم را انجام دهیم.