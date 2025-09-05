به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، نظارت همه جانبه بر نحوه پیشبرد آن را ضروری خواند و گفت: الگوی کشت هم یک الزام قانونی و هم یک ضرورت عملی برای مدیریت بخش کشاورزی است و بدون آن امکان مدیریت دقیق و هوشمند وجود ندارد.

وی افزود: مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت کمک می‌کند تا اجرای الگوی کشت در کشور با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود و بتوانیم متناسب با شرایط اقلیمی، محدودیت‌های آبی و نیازهای واقعی کشور، تنظیمات لازم را انجام دهیم.