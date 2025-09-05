امام جمعه تکاب گفت:مسلمین با وحدت و برادری خویش دژی مستحکم در برابر توطئه دشمنان ایجاد کرده و نقشه‌های شوم ایجاد دودستگی و تفرقه در جوامع اسلامی توسط دشمنان را خنثی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: وحدت و برادری دژ مستحکم مسلمین در برابر دشمنان است.

امام جمعه تکاب افزود: مسلمین با وحدت و برادری خویش دژی مستحکم در برابر توطئه دشمنان ایجاد کرده و نقشه‌های شوم ایجاد دودستگی و تفرقه در جوامع اسلامی توسط دشمنان را خنثی می‌کنند.

وی گفت: اگر در بین مسلمین وحدت حاکم شود و مسلمانان به جد پشتیبان یکدیگر باشند هیچ قدرتی قادر به رخنه در بین آنان نخواهد بود.

امام جمعه تکاب گفت: وحدت رمز پیروزی مسلمانان است و هفته وحدت تدبیری ارزشمند از سوی امام راحل عظیم الشأن برای یکصدایی مسلمین در مقابل هجمه دشمنان است.

حجت الاسلام کوهی گفت:مسلمانان در عصر شیطنت دشمنان باید هوشیاری خود را حفظ کرده و دسیسه دشمنان را خنثی نمایند.

وی گفت: تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور با درایت مسائل جهانی را مدیریت کرده و عزت ایران اسلامی و مردم را در گفت‌و‌گو‌ها و نشست‌های سیاسی لحاظ و حفظ نمایند