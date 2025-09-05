وزیر آموزش و پرورش گفت: المپیاد‌های درون مدرسه و مسابقات بین مدرسه‌ای باید امسال پررنگ شود تا تحرک و پویایی در فضای عمومی دانش‌آموزان رشد پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی و سلامت استان‌های کشور در اردوگاه شهید باهنر، ضمن تقدیر و تشکر از راهبری مسائل حوزه تربیت بدنی با وجود یک تیم خوب و جمع متخصص در این حوزه گفت: در مجموعه وزارت آموزش و پرورش اجرایی سازی سند تحول بنیادین است ذیل این سند و روح حاکم بر سند، کیفیت و عدالت است اگر بتوانیم عدالت را در همه بخش‌ها توسعه و کیفیت را ارتقا دهیم سند را محقق کردیم.

وی با بیان اینکه عدالت ابعاد متعدد دارد که یک بخش آن فضای آموزشی است افزود: آموزش و پرورش به برکت وجود رئیس محترم جمهور اتفاقات مهمی را رقم زده است که ثمرات آن سالیان بعد بروز پیدا می‌کند.

کاظمی با تاکید بر توسعه فضا‌های ورزشی در کشور بیان کرد: در استان‌ها باید سهم حوزه تربیت بدنی از توسعه عدالت آموزشی از استانداران مطالبه شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه ارتقای کیفیت را یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارت دانست و گفت: در حوزه کیفیت بخشی معتقدیم اگر چند مولفه را مورد توجه قرار دهیم کیفیت بخشی محقق می‌شود؛ یکی از این موارد آموزش معلم و مربی است، باید با تکیه بر مربی و معلم فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی ارتقا پیدا کند.

کاظمی افزود: معاونت تربیت بدنی و سلامت، راهبردی ترین، زیربنایی‌ترین و اساسی‌ترین نقش را در حرکت نظام تعلیم و تربیت دارد؛ این حوزه تمام مهارت‌های مورد نیاز یک انسان را محقق می‌کند.

وی در ادامه موضوع بهداشت را پایه حرکت رشد انسان دانست و اظهار کرد: توجه به بهداشت دانش آموز باید مورد توجه حوزه تربیت بدنی باشد این امر یکی از برنامه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش است.

وی بیان کرد: لازم است یک سفیر یا یک رابط سلامت در مدارس و کلاس‌های دوره ابتدایی حضور داشته باشد، زیرا سلامت در این دوره شکل می‌گیرد. شادی روحی نیز باید در این کلاس‌ها مورد توجه باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مهم‌ترین بخش آموزش و پرورش قاعده کار ماست و این قاعده کلاس و مدرسه است؛ باید موضوع ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با استفاده از ارتقای فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی مورد توجه باشد.

کاظمی همچنین در صحبت‌های خود، بر افزایش فعالیت‌های درون مدرسه‌ای و بین مدرسه تاکید کرد.

وی ادامه داد: تربیت دانش آموزان و پرورش استعداد‌های ورزشی آنان همچنین ایجاد سلامت جسمی و روحی جز ماموریت دو وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان است.

کاظمی از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان برای اعزام دانش آموزان به مسابقات ژیمنازیاد صربستان تشکر و اظهار کرد: در این مسابقات نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی سربلند بیرون آمد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ورزش اساسی‌ترین نقش را در سلامت جسمی، روحی و تربیت دارد؛ حوزه تربیت بدنی و سلامت جذابیت‌های ذاتی، تحرک و نشاط را به همراه دارد و تمام مهارت‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهفته است که باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: بهترین موقعیت‌های تربیتی برای تحقق تمام اهداف تربیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت بدنی نهفته است. باید فعالیت‌ها بر ورزش‌های پایه مبتنی شود این امر یکی از سیاست‌های اصلی است.

به گفته وی المپیاد‌های درون مدرسه و مسابقات بین مدرسه‌ای باید امسال پررنگ شود تا تحرک و پویایی در فضای عمومی دانش آموزان رشد پیدا کند.

وی اضافه کرد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت فدراسیون دانش آموزی، انجمن‌ها و هیات‌های ورزشی استعداد‌های دانش آموزان را شناسایی کنیم و رشد دهیم.

کاظمی تاکید کرد: سهم فعالیت‌های تربیت بدنی و سلامت در توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲۸۰۰ فضای ورزشی محقق شده که ۱۶۰۰ از این فضا چمن‌های مصنوعی است.

وزیر آموزش و پرورش آموزش و ارتقای دانش معلمان تربیت بدنی را موضوع مهمی دانست که لازم است با همکاری وزارت ورزش محقق شود.