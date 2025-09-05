به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خطبه‌های نمازجمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت‌الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ با تبریک فرارسیدن هفته وحدت به صفات بارز پیامبراکرم (ص) اشاره کرد و گفت: احساس مسئولیت در قبال دیگر مسلمانان، رحمت و مهربانی با دیگران، دستگیری از فقرا، برقراری عقد و اخوت و ایجاد وحدت در بین مسلمانان از مهم‌ترین اخلاق و صفات پیامبر عظیم الشان بود که مؤمنان باید اخلاق و صفات پیامبر اکرم ص را الگوی خود قرار دهند.

امام جمعه شاهین دژ به سالروز ۱۷ شهریور اشاره کرد و گفت: یکی از جریانات مهم انقلاب حادثه ۱۷ شهریور بود که مردم عزیز کشورمان مقابل رژیم طاغوت ایستادگی کردند.

امام جمعه شاهین دژ به بیانات رهبر معظم انقلاب در وحدت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد وگفت: وحدت و همدلی ملت ایران بخصوص در بین اقوام، ادیان، و گروه‌های سیاسی همواره باید تداوم داشته باشد.

او بر هوشیاری همه مسلمانان در برابر توطئه‌های رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.