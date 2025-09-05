امام جمعه میاندوآب:
وحدت حیاتیترین موضوع برای جهان اسلام است
امام جمعه میاندوآب گفت: وحدت و اتحاد امت اسلامی؛ حیاتیترین راهبرد قرآن، ائمه معصومین (ع) و دین برای عزت جهان اسلام است.
؛حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت و اتحاد امت اسلامی؛ حیاتیترین راهبرد قرآن، ائمه معصومین (ع) و دین برای عزت جهان اسلام است.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه از موضوعات پراهمیت و اساسی در حفظ عزت، اقتدار و عظمت جهان اسلام، مسئله «وحدت اسلامی» است، گفت: باید امت اسلامی؛ امت واحده شده و وحدت و اتحاد را حفظ و تقویت کنند و این آرمان بلند ریشه در تعالیم ناب اسلامی دارد، فرمانی متقن الهی است که پشتوانههای محکم از آیات قرآن کریم و سنت اولیای دین (ع) دارد.
وی افزود: حاکمان کشورهای اسلامی باید برای تشکیل امت اسلامی قدم برداشته تا بتوانند در مقابل فرعونیان و نمرود زمان بایستند.
حسنزاده با بیان اینکه هرکس ندای تفرقه و اختلاف سر دهد؛ به خطا میرود، تصریح کرد: هر کس در هرکجا باعث تفرقه شود بر خلاف دستورات دین و قرآن حرکت میکند.
امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه باید مشترکات را تقویت کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی جهان اسلام که با چالشها و تهدیدهای متعددی از جمله استکبار جهانی، افراطیگری و توطئه تفرقهافکنی مواجه است، بازخوانی این اصل اصیل بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
وی در ادامه به آیاتی از قرآن کریم در مورد وحدت امت اسلامی اشاره کرد و گفت: این توطئه دشمنان اسلام است که تفرقه بیندازد و به هدف خود دست یابد.
حسنزاده با اشاره به اینکه دشمن برای دستیابی به اهداف خود دست به تفرقهافکنی میزند، اظهار کرد: حاکمان کشورهای اسلامی که متوجه توطئه دشمن نیستند در واقع در زمین دشمن بازی میکنند و باید بیدار شوند.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه خداوند متعال در آیه ۱۵۹ سوره انعام بهشدت به اختلاف فکنان هشدار میدهد و هرگونه ارتباطی بین آنان و پیامبر (ص) را نفی میکند، افزود: باید به دستورات دین و قرآن عمل کرد و از هرگونه اقدامی که در راستای تفرقه بوده و آب به آسیاب دشمن میریزد؛ خودداری کرد.
وی در ادامه از سیره ائمه معصومین (ع) بهعنوان الگویی عملی برای وحدت نام برد و گفت: حضور راویان اهل سنت در سلسله استاد احادیث شیعه و پرداختن به حالات آنان در علم رجال و حدیث نشاندهنده اعتماد و تعامل علمی بین مذاهب است.
حسنزاده با بیان اینکه وحدت و اتحاد از راهبردها و توصیههای مهم امامین انقلاب نیز بوده است، تصریح کرد: دشمن همواره در کمین بوده و به دنبال تفرقه است و لذا باید هوشیار و بصیر بود و توطئه دشمن را خنثی کرد.