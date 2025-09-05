امام جمعه ارومیه:
بیتوجهی به وحدت عامل اصلی مشکلات امروز جهان اسلام است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با تبریک فرارسیدن هفته وحدت گفت: بی توجهی به ظرفیت های اتحاد در کشورهای مختلف اسلامی عامل اصلی مشکلات اصلی جهان اسلام و وضعیت امروز غزه، فلسطین، لبنان، سوریه و یمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: تمسک به وحدت، توصیه اکید قرآن کریم به مسلمانان اینکه البته امروز مسلمانان به این توصیه حیاتی عمل نکردهاند.
وی اضافه کرد: باید توجه کنیم که حفظ و تقویت وحدت جامعه اسلامی راه حل اصلی و اساسی مشکلات مسلمانان در مقابل صهیونیستها و استکبار جهانی است.
وی با اشاره به تلاش بعضی از سران کشورهای مسلمان برای ایجاد ارتباط سیاسی با رژیم صهیونیستی ادامه داد: این اقدام، خیانت به اسلام و مبانی اسلامی به شمار میرود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی بر حفظ اتحاد ملی در کشورمان در کنار وحدت جامعه بزرگ اسلامی تاکید کرد و گفت: همه ما باید در مقابل توطئه اختلاف افکنی دشمن هوشیار باشیم و زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدیریت مقام معظم رهبری، انسجامخود را حفظ کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تاکید بر بر توجه ویژه به مدیریت شهری در ارومیه اظهار کرد: بافت فرسوده شهری نیازمند توجه جدی بوده و شهرداری ارومیه باید در این حوزه برنامه ریزی مناسب داشته باشد.
وی افزود: برخی مناطق در ارومیه رها و به محل تجمع معتادان تبدیل شده است که باید در این خصوص فکری کرد.