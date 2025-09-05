به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان در این مراسم گفت: مرحوم عباسی یکی از شخصیت‌های برجسته هرمزگان است که شجاعت، صلابت و صراحت کلامش پیش از انقلاب بار‌ها او را به زندان ساواک کشاند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علی دادی سلیمانی افزود: عباسی بعد از پیروزی انقلاب هم در زمینه دشمن ستیزی بسیار فعالیت کرد.

مرحوم حجت الاسلام عباس عباسی سه دوره نمایندگی مردم شرق و مرکز استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت.

مسئولیت‌های قضایی و فرهنگی از دیگر فعالیت‌های پس از انقلاب وی بود.

مرحوم عباسی در سحرگاه یازدهم شهریور سال ۱۳۸۱ در سجده نماز صبح جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در پایان این مراسم از فرزند حجت الاسلام علیرضا عباسی؛ فرزند مرحوم قدردانی شد.