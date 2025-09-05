پخش زنده
مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب در بوستان ملت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد رادمهر فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: یازدهمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل با ۵٢ غرفه شامل انواع فرآوریهای انبه، صنایع دستی و لباسهای محلی و اجرای برنامههای آیینی، موسیقی و بازیهای بومی محلی به مدت ٣ روز در پارک ملت میناب برگزار شد.
وی افزود: این جشنواره میتواند ظرفیتهای کشاورزی و باغی و همچنین گردشگری را معرفی کند.
نماینده مردم شرق استان در این جشنواره با اشاره به اینکه باید خدمات رسانی به باغداران و کشاورزان را بیشتر کنیم، گفت: باید اقتصاد منطقه را گسترش دهیم تا درآمد کشاورزان و باغداران هم بهتر شود.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: میناب مرکز تمدنی شرق هرمزگان است.
مدیرکل امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: در برنامههای توسعه میوههای گرمسیری هرمزگان با اولویت توسعه انبه و موز اقدامات و حمایتهایی شامل اعطای یارانه برای خرید نهال و توسعه ارقام جدید و تسهیلات برای اصلاح و احیای باغات موجود پیش بینی شده است.
الهام فتاحی فر افزود: در برنامه هفتم توسعه، حمایتهای بیشتری از محصول انبه در استان هرمزگان بویژه شهرستان میناب صورت میگیرد.
در پایان مراسم از ٧ نخبه شهرستان میناب، دو باغدار، یک ورزشکار، یک مسئول بوم گردی و گردشگری و همچنین سه نخبه کنکور که رتبه زیر هزار کسب کردند با اهدا لوح، تقدیر شد.