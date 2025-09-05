به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با گرامیداشت هفته وحدت و ضروت اتحاد بین شیعه و سنی و اقشار مختلف مردم گفت: اجرای قانون، صداقت با مردم و تلاش برای رفع مشکلات می‌تواند موجب آرامش در جامعه شود.

خطیب جمعه خمین با اشاره به اینکه تأثیر روانی مکانیسم ماشه خطرناک‌تر از خود مکانیسم است، گفت: دشمن از این ابزار برای ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه استفاده می‌کند و وظیفه ما در این شرایط آگاهی بخشی به مردم و بیان واقعیت هاست.

حجت‌الاسلام نیکویی امام جمعه دلیجان با تبریک هفته وحدت بر لزوم وحدت میان گروه‌های مختلف و احزاب سیاسی تأکید کرد و گفت: وحدت و انسجام میان امت، عامل پیشرفت و بازدارندگی جامعه در برابر تهدید‌های خارجی و داخلی است.

امام جمعه محلات ایجاد تفرقه و اختلاف را از اهداف دشمن عنوان کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم دشمن به دنبال اختلاف در جامعه بود که از این طریق به اهداف خود برسد و ملت هوشیار و آگاه ایران با دشمن شناسی دقیق توطئه استکبار و اسرائیل جنایتکار را خنثی کردند.

حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان به شهادت جمعی از وزیران دولت انصارالله یمن و شهادت هزاران انسان بی گناه از جمله کودکان در سرزمین‌های اشغالی و غزه اشاره کرد و گفت: خون‌های بر زمین ریخته درختانی تنومند خواهد شد که نابودی رژیم صهوینیستی را رقم خواهد زد.

امام جمعه موقت شهر با گرامیداشت ۱۷ شهریور و هفته وحدت، گفت: ایران تنها کشوری است که با اتکاء به مردم در برابر قدرت‌های اتمی ایستاد و آزادی امروز ما حاصل خون انسان‌های بزرگی است که برای اسلام و ایران جان دادند.

حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان به سالروز قیام ۱۷ شهریور اشاره کرد و گفت: این قیام یکی از مهم‌ترین عوامل در ریشه‌کنی نظام ستم‌شاهی و طاغوتی بود که انسان‌های زیادی برای به ثمر نشستن این انقلاب جان خود را فدا کردند.

خطیب جمعه تفرش با گرامیداشت هفته وحدت و ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئه دشمن گفت: دشمن از فرصت استفاده می‌کند تا با اختلاف بین احزاب گرو‌ها و شیعه و سنی به اهداف خود برسد.

امام جمعه خنداب هم به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: این جنگ باعث شد مردم، همه گروه‌ها و همه احزاب با هم متحد‌تر منسجم‌تر، حول محور ولایت حلقه بزنند و توطئه دشمن را خنثی کنند.