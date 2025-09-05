توجه به موضوع وحدت، نظارت مسئولان بر قیمت کالا و رصد جنگ روانی دشمن به بهانه فعال سازی سازوکار ماشه از موضوعاتی بود که خطیبان جمعه سایر شهرهای استان مرکزی به آن پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با گرامیداشت هفته وحدت و ضروت اتحاد بین شیعه و سنی و اقشار مختلف مردم گفت: اجرای قانون، صداقت با مردم و تلاش برای رفع مشکلات میتواند موجب آرامش در جامعه شود.
-----------
خطیب جمعه خمین با اشاره به اینکه تأثیر روانی مکانیسم ماشه خطرناکتر از خود مکانیسم است، گفت: دشمن از این ابزار برای ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه استفاده میکند و وظیفه ما در این شرایط آگاهی بخشی به مردم و بیان واقعیت هاست.
-----------
حجتالاسلام نیکویی امام جمعه دلیجان با تبریک هفته وحدت بر لزوم وحدت میان گروههای مختلف و احزاب سیاسی تأکید کرد و گفت: وحدت و انسجام میان امت، عامل پیشرفت و بازدارندگی جامعه در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی است.
-----------
امام جمعه محلات ایجاد تفرقه و اختلاف را از اهداف دشمن عنوان کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم دشمن به دنبال اختلاف در جامعه بود که از این طریق به اهداف خود برسد و ملت هوشیار و آگاه ایران با دشمن شناسی دقیق توطئه استکبار و اسرائیل جنایتکار را خنثی کردند.
----------
حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان به شهادت جمعی از وزیران دولت انصارالله یمن و شهادت هزاران انسان بی گناه از جمله کودکان در سرزمینهای اشغالی و غزه اشاره کرد و گفت: خونهای بر زمین ریخته درختانی تنومند خواهد شد که نابودی رژیم صهوینیستی را رقم خواهد زد.
----------
امام جمعه موقت شهر با گرامیداشت ۱۷ شهریور و هفته وحدت، گفت: ایران تنها کشوری است که با اتکاء به مردم در برابر قدرتهای اتمی ایستاد و آزادی امروز ما حاصل خون انسانهای بزرگی است که برای اسلام و ایران جان دادند.
----------
حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان به سالروز قیام ۱۷ شهریور اشاره کرد و گفت: این قیام یکی از مهمترین عوامل در ریشهکنی نظام ستمشاهی و طاغوتی بود که انسانهای زیادی برای به ثمر نشستن این انقلاب جان خود را فدا کردند.
--------
خطیب جمعه تفرش با گرامیداشت هفته وحدت و ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئه دشمن گفت: دشمن از فرصت استفاده میکند تا با اختلاف بین احزاب گروها و شیعه و سنی به اهداف خود برسد.
-------
امام جمعه خنداب هم به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: این جنگ باعث شد مردم، همه گروهها و همه احزاب با هم متحدتر منسجمتر، حول محور ولایت حلقه بزنند و توطئه دشمن را خنثی کنند.