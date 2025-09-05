به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مسابقات بسکتبال جوانان استان با آذربایجان غربی باحضور پرشور تماشاگران و مسئولان شهرستان و به میزبانی شهرستان بوکان و با مشارکت شش تیم از شهرستان‌های مختلف استان از روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه در سالن سه هزار نفری میلاد برگزار گردید.

مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار شد و شش تیم از شهرستان‌های بوکان، میاندوآب، مهاباد، اشنویه، خوی و ارومیه به رقابت پرداختند. در دور مقدماتی، این تیم‌ها به صورت منظم و با تلاش فراوان در برابر یکدیگر به میدان آمدند تا در نهایت جایگاه‌های برتر را از آن خود کنند.

این رویداد به‌عنوان یک فرصت برای ارتقاء جایگاه ورزش در سطح شهرستان و استان، مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفت.

در نهایت، تیم میاندوآب به عنوان قهرمان این مسابقات معرفی شد، تیم بوکان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مهاباد موفق به کسب مقام سوم شد.

فرماندار بوکان در جریان این مسابقات تأکید کرد: ورزش یکی از عوامل مهم در سلامت جسمانی و روحی جوانان است و شهرستان بوکان با میزبانی این مسابقات به‌خوبی نشان داد که ظرفیت‌های لازم برای توسعه و توجه بیشتر به این رشته ورزشی را دارد لذا ارتقاء زیرساخت‌ها و جلب حمایت‌های بیشتر می‌تواند به رشد بیش از پیش بسکتبال در بوکان بیانجامد.