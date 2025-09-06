به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این پرنده کمیاب در حال نوشیدن آب از استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرک پردیس واقع در بخش شرقی روستای صومعه به داخل استخر افتاده بود.

ابوالفضل اسدی افزود: این پرنده ارزشمند در حال غرق شدن بود که پس از اطلاع رسانی باغداران به سامانه ۱۲۵ توسط نجاتگران آتش نشان، از مرگ رهایی یافت.

وی ادامه داد: این جغد زیبا که به نام شاه بوف شناخته می‌ شود توسط نجاتگران آتش نشانی نیشابور به کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست تحویل شد.