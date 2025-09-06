پخش زنده
سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین با حضور گروههای هنری از استانهای چهارمحال و بختیاری، خوزستان، گیلان، کردستان، لرستان، به میزبانی چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در آئین افتتاحیه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در فارسان گفت: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در این جشنواره ملی ، باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.
علیرضا جیلان افزود : برای برگزاری این رویداد فرهنگی ۱۲ کمیته تخصصی فعالیت دارد.
وی گفت: در حاشیه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در فارسان، ۱۵۰ غرفه صنایعدستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی راهاندازی شده که از این تعداد، ۴۰ غرفه مربوط به صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص سوغات محلی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه جاری در پارک قلمستان فارسان ادامه دارد.