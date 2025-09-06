پخش زنده
دومین دوره مسابقات استانی نیو کونگ فو ویژه آقایان و هاپکیدو ویژه بانوان به میزبانی قوچان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دومین دوره مسابقات استانی در دو بخش نیو کونگ فو ویژه آقایان و هاپکیدو ویژه بانوان به مناسبت گرامیداشت شهدای خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، ۳۵۰ ورزشکار از سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان در ماده های کیوروگی مبارزه، دفاع شخصی، پرش طول، پرش ارتفاع و سلاح سرد به رقابت پرداختند.
این مسابقات به مدت دو روز ادامه داشت و در پنج رده سنی مختلف برای آقایان و بانوان برگزار شد.
در بخش بانوان، تیم های مشهد، قوچان و درگز به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند و در بخش آقایان نیز تیم های قوچان، نیشابور و مشهد به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
این مسابقات با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیأت کونگ فو استان خراسان رضوی و شهرستان قوچان سازماندهی و اجرا شد.