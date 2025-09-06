رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین، اقوام و عشایر ایران‌زمین با هم‌فکری و وحدت تلاش کرده‌اند تا در کنار یکدیگر برای ارتقای صنعت، تولید و بازرگانی تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ شهرام زارع فارسانی در آئین افتتاحیه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در فارسان گفت: در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین تلاش شد زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های استان‌ها به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و بهبود کسب‌وکار فعالان این بخش فراهم شود.

وی به برگزاری همایش ظرفیت‌های اقتصادی اقوام و عشایر ایران‌زمین به‌میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همزمان با برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در این استان اشاره کرد و افزود : در این همایش تلاش شد تا ظرفیت‌های اقتصادی اقوام و عشایر استان در سطح ملی معرفی شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت : برگزاری جشنواره سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری جزو برنامه‌های اولویت‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان است.

زارع افزود : سال گذشته هر شب بیش از ۱۵ هزار نفر در دومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به‌میزبانی فارسان حضور داشتند که می‌توان از این ظرفیت برای معرفی فرصت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.