رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین، اقوام و عشایر ایرانزمین با همفکری و وحدت تلاش کردهاند تا در کنار یکدیگر برای ارتقای صنعت، تولید و بازرگانی تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ شهرام زارع فارسانی در آئین افتتاحیه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در فارسان گفت: در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین تلاش شد زمینهای برای معرفی ظرفیتهای استانها بهویژه در حوزه صنایعدستی، هنرهای سنتی و بهبود کسبوکار فعالان این بخش فراهم شود.
وی به برگزاری همایش ظرفیتهای اقتصادی اقوام و عشایر ایرانزمین بهمیزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همزمان با برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در این استان اشاره کرد و افزود : در این همایش تلاش شد تا ظرفیتهای اقتصادی اقوام و عشایر استان در سطح ملی معرفی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت : برگزاری جشنواره سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری جزو برنامههای اولویتدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان است.
زارع افزود : سال گذشته هر شب بیش از ۱۵ هزار نفر در دومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین بهمیزبانی فارسان حضور داشتند که میتوان از این ظرفیت برای معرفی فرصتهای گردشگری چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.