به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان احتمال رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق وجود دارد.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

سی سی پور گفت: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه جزایر خلیج فارس با افزایش باد‌های جنوب غربی، متلاطم می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان جمعه ۱۴ شهریور

وی افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از رفت وآمد دریایی در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا روز دوشنبه این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و از روز سه شنبه افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی نیز تا روز دوشنبه افزایش یک تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.